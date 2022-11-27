СМИ: Смерть Макея выгодна Кремлю 5 27.11.2022, 11:54

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В начале этой недели Макей отправился на саммит ОДКБ в Ереван, а уже в конце его не стало.

Владимир Макей играл важную роль в карательной системе диктатора Лукашенко вне зависимости от того, какой пост занимал.

Лукашенко любит тасовать кадровую колоду. Но Макей был одной из ключевых фигур режима. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

26 ноября Макей неожижаданно умер на фоне информации о готовящейся в Кремле замене Лукашенко.

Это могло создать проблемы для Макея, которого не воспринимали в Москве. Многие в Кремле открыто называли его «агентом влияния Запада», что, конечно, было чушью. Руководитель МИДа проводил антибелорусскую и репрессивную линию, которую определял диктатор Лукашенко.

Еще в начале этой недели Макей отправился на саммит ОДКБ в Ереван, причем почему-то на военно-транспортном самолете. А уже в конце его не стало.

Смерть министра существенно ослабляет внешнеполитические позиции Лукашенко, отмечает издание «Салідарнасць». Поэтому скоропостижная кончина опытного белорусского дипломата выгодна Кремлю.

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