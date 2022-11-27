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ВСУ нанесли мощные удары в Запорожской области: более 100 оккупантов выведены из строя

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  • 27.11.2022, 12:00
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ВСУ нанесли мощные удары в Запорожской области: более 100 оккупантов выведены из строя

Военных РФ разбили в районе Мелитополя, Пологов и Михайловки.

Вооруженные силы Украины провели «демилитаризацию» российской армии на территории временно оккупированной Запорожской области. В результате прицельного удара было ранено около 100 террористов.

Также бойцы ВСУ уничтожили около 10 единиц военной техники разных типов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 27 ноября.

В Генштабе подтвердили огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.

Потери российских террористов составили более 100 человек ранеными. Кроме того, было уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов.

Также украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки ударили по двум пунктам управления, 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, был поражен еще один важный объект противника.

Напомним, Силы обороны Украины накануне отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка на Луганщине, а также Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

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