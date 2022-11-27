В Катаре в магазине заметили белорусские продукты по сумасшедшим ценам 8 27.11.2022, 12:02

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Стало понятно, куда пропадает «молочка» из торговых центров Беларуси.

О наличии на полках катарских магазинов белорусских молочных продуктов написала жительница Бреста, которая там сейчас находится, пишет канал «Беларусь за МКАДом».

«Сегодня я нашла на полках одного из магазинов в Дохе продукты из Бреста. Если быть точной — творог от «Савушкина продукта». Цены указаны в местной валюте — катарском риале», — написала женщина.

Цены эти впечатляют, так как от белорусских отличаются в разы.

Творог классический (5%) в упаковке 300 г стоит 26,50 риалов (это около 18 рублей — в Беларуси 2,89). Творог классический (5%) в упаковке 200 г — 19,25 риалов (около 13 рублей — в Беларуси 2,07). Творог рассыпчатый (5% и 9%) в упаковке 350 г — 29,50—30,50 риалов (около 21 рубля — в Беларуси 3,21).

Напомним, что в это же время белорусы сообщают о перебоях с молочной продукцией на полках магазинов.

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