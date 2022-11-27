«Отдали 500 долларов за регистрацию семьи на гуманитарную визу» 1 27.11.2022, 12:20

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Как белорусы сейчас получают «шенгены».

Появилась информация, что визовые центры могут изменить процедуры регистрации белорусов на визы, чтобы убрать звено посредников, которые зарабатывают на этом большие деньги. «Радыё Свабода» узнало у белорусов, как они получают сейчас шенгенские визы.

Польскую рабочую визу ждал 2,5 месяца, заплатил 450 рублей

Ян (имена героев изменены ради безопасности) делал польскую рабочую визу. Процесс занял 2,5 месяца. Заплатил 450 рублей.

«Пытался сам записаться в визовый центр, но это непреодолимый квест. Один раз каким-то чудом удалось добраться до выбора даты и ввести паспортные данные, но, когда дело дошло до АТР-кода, весь процесс остановился, ничего не пришло. На форуме читал, что даже к кому приходил код, то он был недействительным», — рассказывает о попытках самостоятельной регистрации Ян.

Парень делал подобные попытки в течение 1,5 месяца, но безуспешно. Проблемы в регистрации возникают из-за того, что фирмы-посредники, где работают программисты, резервируют свободные даты на регистрацию, которые «выбрасывают» визовые центры. А потом эти места в очереди на регистрацию на определенные даты они продают белорусам за деньги.

В итоге Ян обратился к посредникам. В Минске ему предложили сделать визу за 530 рублей (около 200 долларов), однако в родном городе нашел услугу за 450 рублей (около 180 долларов).

«Через три недели позвонили и сообщили дату. Пришлось ехать в другой конец страны подавать документы», — описывает сложности собеседник. В конце концов визу ему открыли и белорус поехал работать за границу.

В Минске — 860 рублей за польскую визу, в регионах — 600

Ян рассказал, что его коллеге посчастливилось меньше, тот отдал за регистрацию на визу почти вдвое больше.

«Коллега не стал пробовать сам, а сразу обратился к посредникам, заплатил 860 рублей (340 долларов), но это с гарантией, что запишут в Минске. Если в любом другом городе, то предложили за 600 рублей», — объясняет разницу между столицей и регионами собеседник.

Коллега ждал подачи документов в течение месяца, подавался на визу в Минске, как ему и обещали. Другой напарник Яна в конце октября обратился к брестским посредникам. Заплатил 350 рублей, и ему дали дату для подачи документов уже через неделю.

«Все это просто смешно. Чтобы ехать работать, ты еще должен платить деньги», — комментирует ситуацию Ян.

Отдали 500 долларов за регистрацию семьи на гуманитарную визу

Белоруска Милана соглашается, что самостоятельно пробиться в визовые центры невозможно, свободные даты «поймать» не получается во время электронной регистрации. Ей с детьми нужна была гуманитарная польская виза.

«Поэтому мы обратились к посредникам, у них есть свои айтишники. Сначала цена была 450 рублей. Но когда подача гуманитарных виз осталась только в Пинске, Бресте и Барановичах, цена выросла до 500 долларов. За эту цену записали меня и детей. Всех на разные даты, в разные места. Поэтому я еще неделю каталась по Брестской области, чтобы подать документы», — рассказывает о трудностях белоруска.

Студенческую визу в Германию оформила за 2 недели без посредников

Диана в этом году получила студенческую визу в Германию. Процесс занял две недели. Услугами посредников не пользовалась.

«Я знаю человека, у которого регистрация на визу заняла одну неделю. Но говорят, что нам повезло, так как люди по два месяца, бывает, ждут», — рассказывает девушка.

По мнению собеседницы, процедура довольно тяжелая, так как нужно было собрать много документов с засвидетельствованным переводом на немецкий язык и апостилем. За обработку документов она как несовершеннолетняя заплатила 37,5 евро. Взрослые отдают 50—70 евро.

Несовершеннолетним для визы нужен аттестат, копия паспорта, заполненная анкета, письменное согласие родителей на выезд, свидетельство о рождении, приглашение от немецкого училища.

Девушка столкнулась с проблемой от того, что родители поженились уже после ее рождения, поэтому в свидетельстве о рождении у матери была девичья фамилия, а в согласии на выезд уже брачное.

«Требовали либо менять удостоверение, заново его переводить, ставить апостиль. Короче говоря, снова тратить деньги и моральные силы. Или делать то же самое с свидетельством о браке как доказательство того, что мать меняла фамилию», — описывает Диана.

Сдача оформления прошла без особых хлопот, говорит девушка.

«Проверили документы, попросили письменно ответить на несколько вопросов на немецком языке: почему я хочу учиться в Германии, каковы планы на будущее. Говорят, что не стоит писать, что собираешься после обучения оставаться там», — комментирует белоруска.

Чтобы оформить визу в Германию, даты «поймали» сами

Еще одна белоруска Ирина рассказала, что получила двухлетнюю немецкую мультивизу благодаря приглашению сестры, которая живет в Германии. Виза называется «для посещения родных и друзей». Раньше немецких виз у нее не было.

Елизавета также делала немецкую визу для себя и сына. К посредникам не обращалась. Процедура заняла более 2 месяцев.

«Сама «поймала» даты в августе. В конце октября подались, через неделю получили шенген», — рассказала она.

Визы в Италию оформляли о турагентстве за 950 рублей на двоих

Илона и Юзеф собрались в Италию. Оформляли туристическую путевку через агентство. Процедура заняла около трех месяцев. Заплатили около 380 долларов.

«Мы начинали процесс в начале августа. В визовый центр Италии записались на середину октября. Доплатили за срочность 50 рублей, и на пару недель быстрее удалось записаться. По итогу визу дали с начала ноября», — описывает процесс Илона.

Пара за две визы заплатила 700 рублей турагентству и 250 рублей визовому центру. Визы получили на время своего отпуска — всего на 16 дней.

Белорус сделал польскую визу, не выезжая из России, через турагентов

Александр рассказал свою историю. Он гражданин Беларуси, минчанин. Однако 15 лет жил в России, имел там временный вид на жительство. После 2020 года в Беларусь не приезжал.

Недавно ему понадобилось сделать рабочую визу в Польшу, однако ехать ради этого в Беларусь Александр не хотел.

«На всю РФ работает что-то около 10 человек в польских консульствах в 3-4 местах. Визы не выдают вовсе, кроме личных вызовов. Сначала пытался стучаться по всем странам Европы, Ближнего Востока, Африки — от условной Албании до условного Азербайджана. Однако во всех этих странах требуется временный вид на жительство для иностранца, чтобы получить польскую визу», — рассказывает собеседник.

Он стал искать способ податься на визу через посредников, без личного присутствия в Беларуси.

«К моему счастью, такая схема существует, когда туроператоры имитируют личную подачу через курьера. Возвращали паспорт также через курьера, а потом присылали паспорт в Москву», — делится Александр.

Процесс занял около 3 недель и стоил около 800 белорусских рублей.

«Это были очень интересные ощущения: находиться в Москве без паспорта, когда там происходит мобилизация в активной фазе и хватают иностранцев, даже из других стран СНГ», — подытоживает собеседник.

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