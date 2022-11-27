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Политолог: В свете внезапного «ухода» Макея особое звучание приобретает доклад о планах Кремля ликвидировать Лукашенко

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  • 27.11.2022, 12:37
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Политолог: В свете внезапного «ухода» Макея особое звучание приобретает доклад о планах Кремля ликвидировать Лукашенко

Совпадение?

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал внезапную смерть в возрасте 64 лет лукашенковского министра иностранных дел Владимира Макея:

— В свете скоропостижного ухода Владимира Макея особое звучание приобретает опубликованный 25 ноября доклад аналитиков Института Роберта Лансинга о планах Кремля ликвидировать Лукашенко.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

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