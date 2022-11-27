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Бойцы батальона Шейха Мансура поймали оккупанта, который «прятался» под женской курткой

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  • 27.11.2022, 12:41
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Бойцы батальона Шейха Мансура поймали оккупанта, который «прятался» под женской курткой

Россиянин пытался изо всех сил стать незаметным.

Добровольцы из чеченского батальона имени Шейха Мансура поймали очередного российского оккупанта. Военный преступник страны-агрессора РФ пытался изо всех сил стать незамеченным и заодно согреться, но у него ничего не получилось.

Фото захватчика, который, чтобы скрыться от защитников Украины, «замаскировался» в женской куртке, опубликовал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Twitter. Свое лицо оккупант прикрыл капюшоном.

«Путин вчера долго рассказывал «матерям» мобилизованных россиян, как он лично контролирует их обеспечение зимней формой. Сегодня же украинские воины из батальона им. Шейха Мансура поймали оккупанта в женской куртке», – прокомментировал министр.

Он иронично отметил, что куртка не принадлежит ни российскому диктатору Владимиру Путину, ни его любовнице Алине Кабаевой.

«Банально украдена. М@скали…» – добавил Омелян.

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