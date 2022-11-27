Лавров отменил поездку в Минск из-за смерти Макея 7 27.11.2022, 12:59

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Перенесено совместное заседание коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России.

Совместное заседании коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России, которое было запланировано на 27−28 ноября, отменили. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Причина — смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея.

Из-за смерти Владимира Макея заседания коллегий МИД Беларуси и России решили перенести. Как сообщает МИД РФ, о новых сроках визита и совместного заседания коллегий объявят дополнительно.

В МИД России заявили, что Сергей Лавров из-за переноса заседания коллегии отменил запланированный визит в Минск.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Владимира Макея. Главе дипведомства было 64 года. Что именно послужило причиной смерти министра — точно неизвестно.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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