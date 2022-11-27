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Названы 10 самых надежных и самых ненадежных авто в 2022 году

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  • 27.11.2022, 13:15
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Названы 10 самых надежных и самых ненадежных авто в 2022 году

Рейтинг составлен на основе опроса 300 тысяч американцев.

Американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных автомобилей в 2022 году, передает издание «За рулем».

Рейтинг составлен на основе опроса 300 тысяч американцев. Эксперты выясняли, какие поломки происходили у автовладельцев наиболее часто.

Машины оценивали по 100-балльной системе: чем выше балл, тем надежнее авто. В ходе исследования учитывались многие особенности автомобилей, среди которых даже такие мелочи, как скрипы и дребезжание, а также серьезные поломки наподобие отказа трансмиссии.

Список самых надежных автомобилей 2022 года выглядит так:

1. Toyota Corolla Hybrid: 93 балла.

2. Lexus GX: 91 балл.

3. Mini Cooper: 89 баллов.

4. Toyota Prius: 89 баллов.

5. Mazda MX—5 Miata: 85 баллов.

6. Lincoln Corsair: 82 балла.

7. Toyota Corolla: 81 балл.

8. Subaru Crosstrek: 80 баллов.

9. BMW 3 Series: 80 баллов.

10. Toyota Prius Prime: 77 баллов.

Специалисты издания также составили список самых ненадежных автомобилей, с которыми чаще всего возникали проблемы. Выглядит он так:

1. Ford F-150 Hybrid: 4 балла.

2. Hyundai Kona Electric: 5 баллов.

3. Lincoln Aviator: 8 баллов.

4. Nissan Sentra: 9 баллов.

5. Ford Explorer: 16 баллов.

6. Chevrolet Bolt: 17 баллов.

7. Chevrolet Silverado 1500/GMC Sierra 1500: 19 баллов.

8. Jeep Gladiator: 21 балл.

9. Mercedes-Benz GLE: 23 балла.

10. Jeep Wrangler: 24 балла.

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