Названы 10 самых надежных и самых ненадежных авто в 2022 году

Названы 10 самых надежных и самых ненадежных авто в 2022 году3
- 27.11.2022, 13:15
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Рейтинг составлен на основе опроса 300 тысяч американцев.
Американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных автомобилей в 2022 году, передает издание «За рулем».
Рейтинг составлен на основе опроса 300 тысяч американцев. Эксперты выясняли, какие поломки происходили у автовладельцев наиболее часто.
Машины оценивали по 100-балльной системе: чем выше балл, тем надежнее авто. В ходе исследования учитывались многие особенности автомобилей, среди которых даже такие мелочи, как скрипы и дребезжание, а также серьезные поломки наподобие отказа трансмиссии.
Список самых надежных автомобилей 2022 года выглядит так:
1. Toyota Corolla Hybrid: 93 балла.
2. Lexus GX: 91 балл.
3. Mini Cooper: 89 баллов.
4. Toyota Prius: 89 баллов.
5. Mazda MX—5 Miata: 85 баллов.
6. Lincoln Corsair: 82 балла.
7. Toyota Corolla: 81 балл.
8. Subaru Crosstrek: 80 баллов.
9. BMW 3 Series: 80 баллов.
10. Toyota Prius Prime: 77 баллов.
Специалисты издания также составили список самых ненадежных автомобилей, с которыми чаще всего возникали проблемы. Выглядит он так:
1. Ford F-150 Hybrid: 4 балла.
2. Hyundai Kona Electric: 5 баллов.
3. Lincoln Aviator: 8 баллов.
4. Nissan Sentra: 9 баллов.
5. Ford Explorer: 16 баллов.
6. Chevrolet Bolt: 17 баллов.
7. Chevrolet Silverado 1500/GMC Sierra 1500: 19 баллов.
8. Jeep Gladiator: 21 балл.
9. Mercedes-Benz GLE: 23 балла.
10. Jeep Wrangler: 24 балла.