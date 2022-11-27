Шедевральный гол Месси помог Аргентине обыграть Мексику на ЧМ-2022 27.11.2022, 13:27

Звездный форвард поразил ворота соперника с 18 метров.

В субботу, 26 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины противостояла национальной команде Мексики.

Поединок команд проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершился победой аргентинцев.

Первая половины встречи прошла практически без моментов, но в обоюдоострой борьбе.

Во второй половине ситуация на поле практически не изменилась. Однако, несмотря на неспешный темп игры, Аргентина сумела открыть счет. Случилось это на 64-й минуте: Анхель Ди Мария отдал передачу с правого фланга в центр на Лионеля Месси, который принял мяч перед штрафной площадью. Звездный футболист Аргентины решился на удар издали и поразил ворота Гильермо Очоа с 18 метров.

В концовке второй половины игры сборной Аргентины удалось удвоить свое преимущество в матче. Лионель Месси навесил в штрафную с углового, а полузащитник Энцо Фернандес сумел выиграть у оппонентов верховую борьбу и установил финальный счет на табло.

Аргентина - Мексика - 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Акунья, Лисандро Мартинес, Отаменди, Монтьель (Молина, 63), Макаллистер (Паласиос, 69), Родригес (Фернандес, 57), де Пауль, ди Мария (Ромеро, 69), Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63), Месси

Мексика: Очоа, Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кэвин Альварес (Хименес, 66), Чавес, Гвардадо (Гутьеррес, 41), Эррера, Вега (Антуна, 66), Лосано (Альварадо, 73)

Предупреждения: Монтьель, 43 - Араухо, 22, Гутьеррес, 50, Эррера, 66, Альварадо, 90

Добавим, что Лионель Месси был признан лучшим игроком этой встречи.

На счету легендарного аргентинца уже два мяча и один голевой пас на чемпионате в Катаре. В прошлом туре аргентинец забил гол, реализовав 11-метровый удар в ворота Саудовской Аравии. Несмотря на забитый гол, Аргентина сенсационно уступила в этой встрече - 1:2.

Благодаря победе во втором туре Аргентина набрала три очка и поднялась на второе место группы С. Мексика, у которой одно очко, опустилась на четвертую строчку. Лидирует в этом квартете сборная Польши, в активе которой 4 балла. Саудовская Аравия с 3 очками идет на третьей строчке.

В третьем туре сборная Аргентины сыграет против Польши, а Мексика померяется силами с Саудовской Аравией.

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