Студента юрфака тайно приговорили к двум годам колонии по делу Зельцера 27.11.2022, 13:36

Владимир Запольски

Суд проходил три дня в закрытом режиме.

27 ноября правозащитникам стало известно, что 25 ноября вынесен приговор политзаключенному Владимиру Запольских, студенту юридического факультета БГУ. Дело слушалось в Минском городском суде. Суд проходил три дня в закрытом режиме. Судебный процесс вела судья Светлана Бондаренко. Об этом сообщает «Весна».

Юношу обвинили в разжигании иной социальной вражды (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса), организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса) и оскорблении представителя власти (ст. 369 Уголовного кодекса).

Суд постановил признать Владимира Запольских виновным и приговорил к лишению свободы в колонии в условиях общего режима сроком на два года, а также штрафу в размере 200 базовых величин.

22-летний студент был задержан 29 сентября 2021 года по уголовному делу, возбужденному за комментарии в Интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера. Содержался до суда в СИЗО №1 в Минске.

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