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«Если Лукашенко начнет брыкаться, Москва способна на все»

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  • 27.11.2022, 13:51
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«Если Лукашенко начнет брыкаться, Москва способна на все»
фото: anadolu agency

После саммита ОДКБ в Ереване произошли знаковые события.

Политический обозреватель Александр Фридман написал в своем телеграм-канале:

— После саммита ОДКБ в Ереване вновь (уже в который раз за последние 28 лет?) распространяются слухи о том, что Кремль хочет избавиться от Лукашенко и уже даже подыскал ему замену – покидающего свой пост генсека ОДКБ Станислава Зася или государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича.

«Салідарнасць» поинтересовалась у Александра Фридмана, может ли в действительности Кремль свергнуть правителя Беларуси.

— Тут нужно рассматривать, каким образом это можно сделать. Даже в той версии, которая там описана, не идет речи о том, чтобы один из упомянутых победил на выборах. Там вообще не обсуждается механизм, каким образом режим Лукашенко может быть изменен. Можно представить, что угодно: Лукашенко уходит добровольно или же происходит государственный переворот, действует какой-то заговор, когда Лукашенко отстраняют от власти.

Что касается реализации всего этого — очень сложно оценить ее успешность. Это все на уровне спекуляций: Москва хочет показать, что в состоянии решить любую проблему и привести к власти любого человека, которого захочет.

При этом, обращает внимание эксперт, можно посмотреть историю событий на постсоветском пространстве за последние 20 лет, и увидеть, что с этим у России пока не очень получается.

— Тем фигурам, которые считаются марионетками Москвы, не удается каким-то образом сохранить свою власть. Поэтому я бы не стал переоценивать их реальные рычаги. Например, в Украине Янукович пал, а Медведчука к власти привести не смогли. Также ситуация в Молдове, где с помощью протестов Москва пытается привести к власти своих людей.

Если мы посмотрим на сегодняшнюю белорусскую бюрократию и силовые структуры, то кто сможет совершить этот переворот: армия, КГБ, милиция? Из этих силовых структур пока нет абсолютно никаких сигналов, инсайдерской информации, что там может что-то такое готовиться.

С другой стороны, надо учитывать: любые перевороты, особенно успешные, публично не готовятся. Поэтому, вполне можно представить, что какие-то белорусские силовики имеют связи с Москвой. Упомянутые Зась и Вольфович с Москвой, безусловно, связаны, у них и биографии соответствующие.

Политический обозреватель считает, что сейчас существует очень неприятный для Лукашенко фактор: российское военное присутствие в Беларуси, которое подчиняется не его приказам, а Путина.

— Благодаря российской группировке Россия в том числе создает еще большие рычаги для влияния.

Фридман считает, что заявления о возможном смещении Лукашенко Москвой могут иметь несколько причин.

— Такими действиями они могут как-то повлиять на Лукашенко. Он по своей натуре конспиролог. Его мир — это мир интриг и заговоров.

То, что кто-то может попытаться его скинуть, Лукашенко очень хорошо может себе представить. И когда он слышит такие теории, я думаю, он начинает нервничать. Так что ему эта новость сама по себе будет неприятна.

Во-вторых, можно представить, что этот вброс идет с белорусской стороны, так как идет конкуренция в белорусских силовых органах. И поэтому специально названы эти два человека, чтобы ослабить их влияние. И если о влиянии Зася можно спорить, то Вольфович является одной из ключевой фигур в силовом блоке. Возможно, просто идет внутренняя интрига против Вольфовича с целью ослабить его позиции.

Конечно, я не представляю, что в ближайшее время состоится что-то вроде отставки Вольфовича или что он публично попадет в опал. Но будет интересно посмотреть, отреагирует ли вообще Лукашенко на это. Потому что раньше он не мог сдерживаться на подобное и реагировал.

Также обозреватель отмечает, что свержение Лукашенко Кремлем может осуществиться в случае, если тот начнет «брыкаться» и перечить Кремлю.

— Сейчас Москва прижата к стенке, и она без тормозов. У Путина идет борьба за выживание. Либо он в войне против Украины как-то выигрывает, сохраняя свою власть, либо для России все может закончиться совсем печально.

В такой ситуации не до приличий, если Лукашенко начнет как-то брыкаться. Им все-таки очень сложно манипулировать, он свои интересы всегда ставит во главе: это не классическая марионетка, которая выполняет приказы. В тяжелых ситуациях он для Москвы ненадежный и сложный.

И если в ситуации, когда у Москвы все горит под ногами, Лукашенко начнет брыкаться, то Москва способна на все.

На вопрос, что будет означать для Беларуси, если какой-то потенциальный план по свержению Москвой Лукашенко реализуется, Фридман отвечает так:

— Конечно, режим Лукашенко пророссийский, но Лукашенко самостоятельно определяет внутреннюю политику и у него больше самостоятельности, чем у обычного российского губернатора. Если им удастся каким-то образом поставить на место Лукашенко своего человека, он будет выполнять все, что ему диктует Россия.

Отметим, что интервью с Александром Фридманом вышло еще до смерти главы лукашенковского МИД Владимира Макея.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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