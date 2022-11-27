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Фейковая «мать» после встречи с Путиным: Он страдает за всех нас

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  • 27.11.2022, 14:20
  • 6,618
Фейковая «мать» после встречи с Путиным: Он страдает за всех нас
Олеся Шигина

Пропагандистка призвала россиянок отдавать своих детей «в жизнь вечную».

Режиссер и пропагандистка Олеся Шигина, присутствовавшая на встрече российского диктатора Путина с «матерями» военных РФ, призвала отдавать своих детей на войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире одного из пропагандистских каналов.

«Мы увидели четко, что президент серьезным образом волнуется, даже, я бы сказала, страдает за нас всех. Ребята наши уходят в вечную жизнь, даже если они ее (жизнь. - Ред.) теряют, они обретают вечную жизнь», - сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями военнослужащих, убивающих украинцев. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.

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