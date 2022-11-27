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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта Гетьмана

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  • 27.11.2022, 14:37
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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта Гетьмана
Антон Гетьман

«Мобик» ушел на фронт почти сразу после окончания срочной службы.

Украинские воины ликвидировали 19-летнего «мобика» Антона Гетьмана. Его уже похоронили в родном Овощном.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, оккупанта ликвидировали 10 ноября под Марьинкой Донецкой области, а похоронили через две недели - 24 ноября. Гетьман родом из поселка Овощное. Там с ним и попрощались.

«Жил овощем и умер овощем. Гетьмана мобилизовали через 3 месяца после возвращения со срочной военной службы», - сообщил Комахидзе.

В некрологе местное издание пишет, что Гетьман получил профессию сварщика в Батайске, а затем пошел в армию. Служил в Ростове, а затем в одном из сибирских подразделений.

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