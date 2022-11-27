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В ближайшие дни наступление ВСУ ускорится из-за мощного «союзника»

  • 27.11.2022, 14:37
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В ближайшие дни наступление ВСУ ускорится из-за мощного «союзника»

Возможен прорыв линии Сватово – Кременная.

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за дождей, но в ближайшие недели их темп может вырасти в связи с похолоданием и промерзанием почвы. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

По информации института, сообщения от украинской и российской сторон с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура по всей Украине снизится, земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится. Так, температура на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово – Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле понадобится несколько дней минусовых температур, чтобы затвердеть.

«Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3–4 декабря и на следующей неделе. Неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновить крупные наступательные или контрнаступательные операции в это время, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут исчезать», – говорится в сводке.

Сейчас окопы украинских военных, обороняющих Бахмут Донецкой области, наполнены водой и грязью. Фото условий, в которых приходится находиться воинам, опубликовал в Facebook 25 ноября волонтер Виктор Боринец.

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