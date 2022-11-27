В Трансильвании открыли новый вид динозавра-карлика 1 27.11.2022, 14:45

Ящеры вели необычный образ жизни.

70 млн лет назад на территории современной Румынии жили динозавры-карлики. Вид, который недавно открыли палеонтологи, размером был не больше собаки и вырастал максимум до двух метров в длину. Он принадлежит к семейству рабдодонтидов.

Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

Динозавра-карлика называли Transylvanosaurus platycephalus, или трансильванозавром, потому что окаменелости нашли именно в Трансильвании.

Эти динозавры ели только растительную пищу. Ученые также предполагают, что они неплохо держались на воде, потому что ранним представителям рабдодонтидов приходилось преодолевать значительные расстояния в том числе вплавь.

Кости динозавра-карлика нашли на дне древней реки — вероятно, он утонул и остался в речных отложениях. Из-за этого большая часть его черепа сохранилась в относительной целости.

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