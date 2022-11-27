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«Ник и Майк»: Во дворце шок после смерти Макея

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  • 27.11.2022, 14:53
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«Ник и Майк»: Во дворце шок после смерти Макея

Ближайшие недели будут еще более интересными.

Во дворце шок. После смерти Макея номенклатура впала в депрессию. Адепты конспирологических теорий видят знак еще и в том, что в буквально в параллель с новостями о кончине Кочанова продолжала свой визит в Россию, где проводила встречи в том числе по линии МИД. Портрет от Вали-полстакана (Валентина Матвиенко, глава Совфеда РФ - ред.) рассматривается чуть ли не как инаугурация, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Еще один сигнал – отмена визита Лаврова в Минск. Что все это значит, будет понятно совсем скоро. Ближайшие недели будут еще более интересными, чем должны были быть. Турбулентность нарастает. Причем не только в Минске, но и в Кремле.

Растерянность лучше всего видна по боевым листкам хунты – ТВ и сайты ограничиваются в лучшем случае простой констатацией фактов. На ОНТ умудрились новость о смерти действующего министра засунуть после итогов визити синепалого синегуба в Ереван. На sb.by вообще на главной странице не было ничего за целый день. У БелТА – мини-заметка, в которой перечислены места работы. На сайте МИДа и вовсе Макей живее всех живых – даже новость не удосужились сделать. Нет методичек – и нет материалов.

Вообще благодарность для хунты – это чрезмерно. Если эмпатии нет, то ее нет для всех. Можно вспомнить, что семья Капского, который был доверенным лицом синепала, так и не дождалась соболезнований после смерти отца-основателя БАТЭ. Было и много других случаев.

Вывода тут два. И оба неутешительные для тех, кто остался в одной лодке.

1. Это еще раз говорит о том, что люди для синепала – это расходный материал. Четкое осознание того, что в самолет не все поместятся должно витать над всеми участниками террора. Если действия агрофашиста абсолютно рациональны – он таким образом сохраняет не только власть, но и жизнь, то поведение окружения – это собственноручное подписание приговора. Сидеть им.

2. У членов хунты остался не такой большой выбор: или провести остаток жизни в тюрьме, или повеситься/быть убитым. На фоне успехов ВСУ в Украине положительных сценариев не просматривается. Спасти может только резкое переобувание в воздухе прямо сейчас. Потом – уже никто не поверит. Сейчас – времени все меньше. Некоторые бизнесмены уже все поняли, и делают закладки на будущее. Номенклатуре тоже не стоит терять времени. Тик-так.

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