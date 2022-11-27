Стало известно, как будут хоронить Макея 27.11.2022, 15:17

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Лукашисты создали специальную комиссию.

Премьер-министр Роман Головченко подписал распоряжение об организации похорон главы МИД Владимира Макея. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство создало специальную комиссию, которая займется организацией похорон Владимира Макея. Как сообщается, в нее вошли представители различных ведомств. В частности, Мингорисполкому поручили организовать похороны на Восточном кладбище столицы.

Министерство обороны должно обеспечить «церемонию прощания» в Центральном Доме офицеров.

Как сообщает МИД Беларуси, церемония прощания с Владимиром Макеем состоится во вторник 29 ноября в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00.

Напомним, 26 ноября стало известно о внезапной смерти Владимира Макея. Главе белорусского дипведомства было 64 года. Что именно послужило причиной смерти министра — точно неизвестно.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

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