В Беларуси прервали вещание государственного телевидения?13
- 27.11.2022, 15:26
- 12,876
В работе «Белтелекома» по всей стране произошел масштабный сбой.
Подписчики ТГ-канала БГМ сообщают, что сегодня отмечается сбой в работе «Белтелекома»
«Телевидение не работает вообще, даже круглосуточный номер техподдержки работает с перебоями», — сообщают подписчики.
В службе «Белтелекома» отвечают, что сбой в работе отмечается по всей стране. Подробности и причину неисправностей не сообщают, как и предположительное время на устранение неполадок.