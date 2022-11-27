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В Беларуси прервали вещание государственного телевидения?

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  • 27.11.2022, 15:26
  • 12,876
В Беларуси прервали вещание государственного телевидения?

В работе «Белтелекома» по всей стране произошел масштабный сбой.

Подписчики ТГ-канала БГМ сообщают, что сегодня отмечается сбой в работе «Белтелекома»

«Телевидение не работает вообще, даже круглосуточный номер техподдержки работает с перебоями», — сообщают подписчики.

В службе «Белтелекома» отвечают, что сбой в работе отмечается по всей стране. Подробности и причину неисправностей не сообщают, как и предположительное время на устранение неполадок.

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