Офицер армии Израиля раскрыл секрет российской ракеты «Кинжал» 1 27.11.2022, 15:28

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Гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество.

Офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что российская ракета «Кинжал» (Х-47) не является гиперзвуковой.

Ракета «Кинжал» - это просто «Искандер», который запускают самолеты, рассказал военный аналитик в интервью главреду издания «Гордон» Олесе Бацман.

Собеседник отметил, что гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество. Офицер подчеркнул, что США уже на протяжении долгих лет проводят эксперименты с гиперзвуковым оружием и так и не смогли справиться с большим количеством проблем.

«Я просто раскрою секрет. Многие украинские СМИ пишут о «Кинжале», который с МиГов (истребителей - Ред.) запускают, что это гиперзвуковая ракета. Это не гиперзвуковая ракета. Это «Искандер», который просто запускают с воздуха…», - сказал эксперт.

Стоит отметить, что «Кинжал» считают глубокой модернизацией одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 для баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в авиационной версии - то есть предназначенной для запуска с истребителей.

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