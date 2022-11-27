Офицер армии Израиля раскрыл секрет российской ракеты «Кинжал»1
- 27.11.2022, 15:28
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Гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество.
Офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что российская ракета «Кинжал» (Х-47) не является гиперзвуковой.
Ракета «Кинжал» - это просто «Искандер», который запускают самолеты, рассказал военный аналитик в интервью главреду издания «Гордон» Олесе Бацман.
Собеседник отметил, что гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество. Офицер подчеркнул, что США уже на протяжении долгих лет проводят эксперименты с гиперзвуковым оружием и так и не смогли справиться с большим количеством проблем.
«Я просто раскрою секрет. Многие украинские СМИ пишут о «Кинжале», который с МиГов (истребителей - Ред.) запускают, что это гиперзвуковая ракета. Это не гиперзвуковая ракета. Это «Искандер», который просто запускают с воздуха…», - сказал эксперт.
Стоит отметить, что «Кинжал» считают глубокой модернизацией одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 для баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в авиационной версии - то есть предназначенной для запуска с истребителей.