«Сначала логотипы убрали, потом вернули, а сегодня снова сняли» 2 27.11.2022, 15:36

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Что происходит с «МакДональдсом» в Минске в эти выходные.

В воскресенье читатели «Зеркала» стали писать, что в некоторых столичных точках «МакДональдс» снова стали пропадать вывески, при этом висят таблички «мы работаем». Журналисты рассказывают, что сейчас происходит с ресторанами популярной сети фастфуда. Пока непонятно, придется ли белорусам прощаться с ней еще раз.

«Был даже „Бигмак“ и один вид соуса»

Как рассказал один из читателей, на здании ресторана возле площади Бангалор ближе к середине дня 27 ноября сняли вывески.

— Сначала все логотипы убрали, потом вернули, а сегодня снова сняли, — говорит Сергей.

Утром 27 ноября за буквой М, которая была на вывеске «мака» возле ТЦ «Скала», приехал кран. Коммунальники демонтировали также логотипы «МакДональдс» на самом здании. Несколькими часами ранее там был читатель Алексей, когда вывески еще были на месте.

— Меню — как и было, предлагают «Бигмак». Только не работал «МакДрайв». А вчера заезжал на Тимирязева — там вывески появились, хотя до этого снимали буквы М. Напитки давали в белых стаканах, без символики, а сегодня утром кофе (в ресторане возле ТЦ «Скала». — Прим. ред.) уже было в обычном маковском, с новогодней тематикой, — поделился он.

Минчанка Наталья рассказала про меню, которое предлагали посетителям утром в субботу, 26 ноября, в этом же месте.

— Были макзавтраки. Из соусов — только кетчуп и майонез. Сока для детей не было, стенд с игрушками закрыли белым экраном. В «МакКафе» продавали только сырники и два вида пирожных.

Еще один минчанин прислал фото ресторана у метро Пушкинская — на здании большая растяжка «Мы открыты», вывески нет, но буква М еще на месте. Вчера минчанка Екатерина делала там заказ: «Был даже „Бигмак“ и один вид соуса». Еще одна девушка заходила сегодня утром: «Все в наличии. Людей мало внутри — было человек пять».

— Дочка по пятницам перекусывает на Пушкинской между школой и курсами. Ассортимент обычный, но посетителей заметно меньше, чем обычно по пятницам в это время дня. Персонал не поменялся (дочка их всех знает в лицо), из-за небольшого количества клиентов обслуживание быстрее. Администратор подарила ей шарик, хотя она подросток, а шарики обычно дарят детям дошкольного возраста, — отметила другая посетительница.

«Что будет завтра, узнаем завтра»

О том, что в некоторых местах по Минску не хватает соусов, написал еще один читатель. По его словам, в ресторанах «стало меньше напоминаний о „МакДональдс“ — убрали надписи с дверей и фасадов».

В Уручье, сообщает местная жительница, вывеска «МакДональдс» пока еще висит, вместе с ней и надпись «мы открыты». Она рассказала, что происходит с рестораном на проспекте Независимости.

— В продаже, похоже, все основное есть. Возле ЦУМа вывески нет, но все работает, в «МакКафе» ассортимент тот же. Сотрудник сказал, что они все еще «МакДональдс».

На Немиге, куда еще одна минчанка заходила в субботу, тоже не было вывески — только баннер «мы открыты».

— Из нашего заказа было все. Слышали, как администратор сообщила работникам, что заканчиваются игрушки из «Хэппи мил» (оставалось 4 штуки), и просила после этого не предлагать его клиентам. Пакетики и стаканчики выглядели, как и обычно. Но бросились в глаза несколько разобранных диванов и стульев — охранник сказал, что забрали на ремонт, но было ощущение, что начали разбирать и поставили на паузу.

В редакцию написал и один из сотрудников сети. Молодой человек не уточнял, где именно работает, но описал ситуацию.

— Ну что сказать. Сегодня работаем до 00.00, завтра открываемся в 07.00. Вывески уже сняты (буквы М). Все рестораны работают в штатном режиме, у нас все в наличии есть. Пока больше никакой информации у нас нет — что будет завтра, узнаем завтра утром.

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