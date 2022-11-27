The Sun: На встрече с «матерями мобилизованных» Путин хрипел и задыхался 6 27.11.2022, 15:40

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Британский таблоид пишет о проблемах со здоровьем у главы Кремля.

После встречи российского диктатора Владимира Путина с «матерями» мобилизованных оккупантов британский таблоид The Sun написал о новых наблюдениях относительно состояния здоровья главы Кремля, пишет «Новое время».

Как пишет издание, казалось, что Путин физически чувствовал себя некомфортно, хрипел и «задыхался».

«Когда говорил, останавливался, чтобы прочистить горло несколько раз и прилагал усилия, чтобы подобрать слова», — пишет The Sun.

Обсуждение о состоянии здоровья и вероятных болезнях диктатора на этой неделе также были после встречи президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с Путиным 22 ноября. Издание Express написало, что тогда последний «схватился за стул, а его руки при этом стали фиолетовыми».

Встреча диктатора с «матерями», как и многие другие, была тщательно срежиссирована, отмечает The Sun. Таблоид пишет, что в отличие от других людей, с кем он встречался в последнее время, с ними он не соблюдал социальную дистанцию и не спрашивал, были ли они на карантине. Критики в адрес диктатора со стороны приглашенных тоже не прозвучало.

СМИ сообщали, что на встрече присутствовали представительницы провластных структур. Позже одна участница заявила, что присутствующие — прежде всего матери, а какая у них должность неважно.

На встрече Путин рассказывал, что якобы «разделяет боль» матерей, чьи сыновья-оккупанты погибли в результате развязанной Россией полномасштабной войны, но не жалеет о начале своей так называемой специальной военной операции.

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