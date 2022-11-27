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Невзоров о смерти Макея: Кремль разминается на доступных объектах

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  • 27.11.2022, 15:52
  • 6,220
Невзоров о смерти Макея: Кремль разминается на доступных объектах

Кому нужен министр иностранных дел, которого никуда не пускают?

Публицист Александр Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея:

— Странно видеть «загадку» в смерти Макея. Кремлю надо оправдывать высокое звание миррового центра терроризма и периодически «разминаться» на доступных объектах, вроде белорусского министра.

Возможно, Путин рассчитывает на «алаверды» Лукашенко, поскольку Лавров утратил смысл своего административного существования. Кому нужен министр иностранных дел, которого никуда не пускают? Да и зачем вообще России этот министр, если никаких больше «иностранных дел»у нее нет?

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