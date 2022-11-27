Коллаборанты планируют бежать из Мелитополя в РФ 27.11.2022, 16:00

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Предатели обсуждают пути бегства.

Мэр временно оккупированного украинского Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты паникуют и терроризируют местное население. Об этом глава Мелитополя сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия продолжает совершать преступления против местного населения. Так, мелитопольских медиков заставляют уволиться из украинских больниц и написать заявления о зачислении на работу в российские.

«Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников – они отказываются сотрудничать с оккупантами», – сказал мэр Мелитополя.

По его словам, оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать «украинских бандитов». За ценную информацию предлагают даже 500 тысяч российских рублей.

«Однако, во-первых, рашисты сами не раз доказали – их обещаниям верить нельзя. А во-вторых, наши своих не сдают», – добавил Федоров.

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