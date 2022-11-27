закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Культура сильно влияет на ваше отношение к близким

  • 27.11.2022, 16:11
Ученые: Культура сильно влияет на ваше отношение к близким

В пример взяли студентов двух разных национальностей и культур.

Исследовательская группа под руководством доцента Хирофуми Хашимото из Высшей школы литературы и гуманитарных наук Университета Осаки Метрополитен, Япония, проанализировала перспективы поставщиков социальной поддержки, чтобы изучить различия в отношении японских и американских студентов к оказанию социальной поддержки близким, друзьям или членам семьи. Вот, что отличает людей разных культур и национальностей, пишет techinsider.

Первоначально ученые выдали добровольцам-студентам анкеты, основанные на предыдущем исследовании, в ходе которого опросили 183 японских студента, и выяснили, что японские студенты не решались оказывать социальную поддержку, если только близкий им человек явно не просил о помощи. Чтобы подтвердить достоверность этих результатов, было проведено второе анкетирование еще 118 японских и 52 американских студентов университетов с использованием испытанного метода оценки их готовности помочь.

Результаты второго опроса подтвердили, что даже когда японские студенты университетов знали, что кто-то из их близких нуждается в помощи, они, как правило, не решались предложить помощь, если только человек явно не просил их. Напротив, студенты университетов США часто были готовы предложить помощь, когда понимали, что кто-то из их близких нуждается в ней, даже если родственник открыто об этом не заявлял.

Тем не менее, когда просьбы о помощи явными, как японские, так и американские студенты с одинаковой вероятностью предлагали помощь. «Результаты нашего исследования показывают, что причина, по которой японцы не решаются помочь другим [сразу по факту знания], заключается не в том, что они не проявляют сочувствия, а в том, что эти ситуации, когда просьба о помощи неясна, вызывают колебания», — пояснил профессор Хашимото. «Основываясь на этих выводах, нам необходимо рассмотреть способы поощрения японцев оказывать помощь, когда они осознают ее необходимость».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов