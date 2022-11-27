Ученые: Культура сильно влияет на ваше отношение к близким 27.11.2022, 16:11

В пример взяли студентов двух разных национальностей и культур.

Исследовательская группа под руководством доцента Хирофуми Хашимото из Высшей школы литературы и гуманитарных наук Университета Осаки Метрополитен, Япония, проанализировала перспективы поставщиков социальной поддержки, чтобы изучить различия в отношении японских и американских студентов к оказанию социальной поддержки близким, друзьям или членам семьи. Вот, что отличает людей разных культур и национальностей, пишет techinsider.

Первоначально ученые выдали добровольцам-студентам анкеты, основанные на предыдущем исследовании, в ходе которого опросили 183 японских студента, и выяснили, что японские студенты не решались оказывать социальную поддержку, если только близкий им человек явно не просил о помощи. Чтобы подтвердить достоверность этих результатов, было проведено второе анкетирование еще 118 японских и 52 американских студентов университетов с использованием испытанного метода оценки их готовности помочь.

Результаты второго опроса подтвердили, что даже когда японские студенты университетов знали, что кто-то из их близких нуждается в помощи, они, как правило, не решались предложить помощь, если только человек явно не просил их. Напротив, студенты университетов США часто были готовы предложить помощь, когда понимали, что кто-то из их близких нуждается в ней, даже если родственник открыто об этом не заявлял.

Тем не менее, когда просьбы о помощи явными, как японские, так и американские студенты с одинаковой вероятностью предлагали помощь. «Результаты нашего исследования показывают, что причина, по которой японцы не решаются помочь другим [сразу по факту знания], заключается не в том, что они не проявляют сочувствия, а в том, что эти ситуации, когда просьба о помощи неясна, вызывают колебания», — пояснил профессор Хашимото. «Основываясь на этих выводах, нам необходимо рассмотреть способы поощрения японцев оказывать помощь, когда они осознают ее необходимость».

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