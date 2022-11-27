The Telegraph: Беспилотный флот Украины наводит страх на черноморские силы России 27.11.2022, 16:50

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Россияне полностью изменили свои позиции в Севастополе и Новороссийске.

Корабли российского Черноморского флота после атаки морских и воздушных беспилотников ВСУ на бухту Севастополя 29 октября стали выходить в море только в сопровождении катеров. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на независимого военного эксперта H. I. Sutton.

По данным издания, россияне боятся быстроходных украинских дронов, начиненных 200 кг взрывчатки, которые чуть не потопили российский фрегат «Адмирал Макаров» в ходе предыдущей атаки, сильно повредив его.

«Россияне полностью изменили свои оборонительные позиции в Севастополе и Новороссийске. Они увеличили плавающие боновые заграждения в бухте и изменили процедуры, чтобы закрывать их гораздо быстрее. Каждый военный корабль, даже мощный военный корабль, выходящий из Севастополя, теперь сопровождается быстроходными судами», - цитирует эксперта издание.

Атаки беспилотников стали одним из факторов, позволивших украинской стороне ограничить перемещение российских кораблей контролируемыми Россией гаванями и обезопасить судоходные пути из Одессы, пишет The Telegraph.

Издание также опубликовало кадр из видео, на котором,, предположительно, запечатлен пожар на фрегате «Адмирал Макаров». Независимые аналитики утверждают, что в ходе атаки на Севастополь фрегат получил серьезные повреждения, но все же не затонул, пишет The Telegraph.

Кроме того, газета приводит общую схему и характеристики используемых Киевом морских дронов. Визуальный осмотр имеющихся изображений внешнего вида беспилотника выявил только один элемент военного назначения, используемый в конструкции дрона - это детонатор, скорее всего, взятый из советской авиабомбы ФАБ-500, пишет газета. По информации The Telegraph, такие беспилотники могут нести до 200 кг груза, развивая скорость до 80 км/ч. Одним из способов навигации у них может быть терминал Starlink, отмечает издание.

Информационные агентства напоминают, что 29 октября была осуществлена «самая массированная» атака на российский флот с помощью беспилотников. В ней участвовали девять дронов и семь морских беспилотников. Российские корабли получили серьезные повреждения, часть из них была перебазирована в Новороссийск подальше от Украины.

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