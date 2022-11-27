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МТС повышает стоимость некоторых услуг

  • 27.11.2022, 17:16
МТС повышает стоимость некоторых услуг

Также абонентов этой компании ждут и другие изменения.

Компания МТС объявила, что с 5 декабря изменит стоимость услуг международной связи и некоторых других. Также оператор предложит отдельным абонентам перейти на новый кредитный метод расчетов за услуг. А еще — изменит условия начисления кешбэка по карте «МТС Деньги». Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

С 5 декабря МТС изменит стоимость услуг международной связи и некоторых дополнительных услуг. «Тарифы на основные услуги и фиксированную связь останутся прежними», — сообщает компания. К примеру, тариф на звонок в ЕС сейчас 1,32 рубля в минуту, а станет — 1,518 рубля.

МТС также предложит отдельным абонентам перейти на новый кредитный метод расчетов за услуги, он предполагает оплату за услуги по факту один раз в месяц.

«МТС предоставит возможность отдельным абонентам, обслуживающимся на тарифах линейки „Супер“ и „Безлимитище“, оплачивать услуги сотовой подвижной электросвязи раз в месяц по факту их оказания», — сообщает компания.

Оплачивать услуги можно будет всего раз в месяц — до 25 числа следующего месяца.

Также оператор с 1 декабря изменит условия начисления кешбэка по карте «МТС Деньги». К примеру, при погашении рассрочек МТС через счет мобильного номера, к которому привязана карта «МТС Деньги», кешбэк в 2% от суммы операции погашения с этой даты не будет начисляться.

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