«Странности со странной смертью Макея все продолжаются» 8 27.11.2022, 17:35

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О причинах смерти, даже предположительных, так и не объявлено.

Странности со странной смертью главы белорусского МИД Макея все продолжаются, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

О причинах смерти, даже предположительных, так и не объявлено. Есть неофициальное предположение, что министр мог умереть от инфаркта, на симптомы которого не обратил внимания.

Все остальное – конспирология: отравление (скорее всего, рукой Москвы), сигнал Лукашенко и т.п.

Пишут , что будет проведена токсилогическая и прочая экспертиза, но пока даже никаких утечек.

Зато сообщили, что похоронят Макея на Восточном кладбище Минска, где с 50-х хоронят госдеятелей (например, погибшего в 1980 в странной автокатастрофе 1-го секретаря ЦК Компартии Белоруссии Машерова) и знаменитостей - писателей, художников, артистов. А прощание с Макеем почему-то пройдет в Центральном Доме офицеров.

Лукашенко никаких публичных заявлений по поводу смерти своего министра, который был его «связным» с Западом, так не сделал. Как уверяют, сидит-трясется, считал «сигнал», боится стать следующим, якобы сменил поваров и прочую обслугу

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