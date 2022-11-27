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Ученые рассказали, какой «фаст-фуд» был популярен в Колизее

  • 27.11.2022, 17:44
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Ученые рассказали, какой «фаст-фуд» был популярен в Колизее

Возраст закусок оценивается в 1900 лет.

Ученые из Ливерпульского университета обнаружили в канализации Колизея множество закусок, сообщает HeritageDaily.

Колизей — гигантский амфитеатр, вмещавший до 65 тыс. зрителей. Они наблюдали здесь за казнями, охотой на животных, театральными постановками и гладиаторскими боями.

С января 2021 года здесь ведут раскопки: археологи исследуют остатки канализационой системы амфитеатра. Команда архитекторов и археологов использовала роботов, которые позволили обнаружить фрагменты инжира, винограда, вишни, ежевики и грецких орехов, а также кости медведей и больших кошек.

Возраст закусок оценивается в 1900 лет. Археологи также обнаружили 50 бронзовых монет, относящихся примерно к III-V векам нашей эры (позднеримский период), а ранее — серебряную монету 170–171 гг. н.э. времен правления императора Марка Аврелия.

В конце VI века нашей эры в структуру амфитеатра была встроена небольшая часовня, затем здесь появилось кладбище. А еще позже памятник был превращен в торгово-жилой комплекс, форт для контроля подходов к Латеранскому дворцу и папской резиденции, а в XIV веке стал пристанищем для бандитов.

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