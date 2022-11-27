ВСУ продвигаются на Луганщине, но каждый метр дается очень тяжело 1 27.11.2022, 17:54

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Последняя информация с фронта.

Луганская область – это направление, на котором враги сконцентрировались больше всего. ВСУ деоккупируют регион клочок за клочком, несмотря на то, что россияне бьют по украинским защитникам запрещенными фосфорными снарядами.

Об этом рассказал в эфире «Радио НВ» глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай. По его словам, стремительного освобождения на этом направлении не стоит ждать, ведь оккупанты давно готовились.

Бои в Луганской области можно разделить на 2 части, отмечает Сергей Гайдай. При этом ситуация там кардинально отличается.

Со стороны Донбасса в Белогоровке ВСУ исключительно держат оборону. Они не продвигаются вперед, однако молниеносно отражают множество атак россиян.

На сватовско-кременном направлении есть небольшие, но очень ценные успехи. Оккупанты там пытаются строить защитные сооружения, чтобы сдержать ВСУ и проходят все на своем пути.

«Учитывая количество врага, погодные условия, могу сказать, что ребята прямо там героически продвигаются. Каждый освобожденный метр Луганской области дается очень-очень тяжело», – объясняет глава ОВА.

Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты действительно используют фосфорные бомбы, которые запрещены всеми конвенциями, в Луганской области. Особенно на территории Попасной.

Есть много фото- и видеоматериалов от ВСУ, подтверждающих это. Оккупанты делали это еще с начала полномасштабного вторжения.

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