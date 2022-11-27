закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне готовят «жест доброй воли» на Запорожской АЭС?

3
  • 27.11.2022, 18:52
  • 2,234
Россияне готовят «жест доброй воли» на Запорожской АЭС?

Есть признаки, что оккупанты могут покинуть объект.

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что сейчас наблюдаются признаки того, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти», — сказал Котин.

В то же время президент «Энергоатома» добавил, что пока рано говорить о том, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов