Россияне готовят «жест доброй воли» на Запорожской АЭС? 3 27.11.2022, 18:52

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Есть признаки, что оккупанты могут покинуть объект.

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что сейчас наблюдаются признаки того, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти», — сказал Котин.

В то же время президент «Энергоатома» добавил, что пока рано говорить о том, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся к этому.

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