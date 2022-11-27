WSJ: У Китая начались значительные проблемы 5 27.11.2022, 19:12

11,616

Спрос на китайский экспорт падает.

Недавние усилия властей Китая по корректировке мер контроля над Covid-19 и оживлению активности на разбитом рынке недвижимости вызвали надежду, что китайский лидер Си Цзиньпин делает новый акцент на мерах по поддержке экономики, что потенциально приведет к сильному возобновлению роста в следующем году. Но экономисты предупреждают, что эти шаги все еще не обусловили существенных изменений в политике Си. В то время как ожидается, что экономика Китая несколько восстановится в 2023 году после значительного спада в этом году, большинство экономистов сомневаются, что вскоре она вернется к стремительному росту предпандемических дней, приводит статью WSJ «Зеркало недели. Украина».

В краткосрочной перспективе спрос на китайский экспорт падает, поскольку западные потребители сокращают траты. Некоторые города восстанавливают строгие меры контроля над Covid из-за резкого роста количества случаев заболевания. И продажи жилья, неудачные в течение месяцев, продолжают падать, несмотря на понижение ипотечных ставок и другие меры.

В пятницу центральный банк Китая заявил, что он уменьшит сумму резервов, которые банки должны хранить под свои депозиты, чтобы увеличить кредитование домохозяйств и предприятий, но экономисты заявили, что этот шаг, вероятно, окажет ограниченное влияние из-за слабого аппетита к новым займам.

В долгосрочной перспективе Китай сталкивается с другими проблемами, включая старение населения, высокий уровень долга и давление со стороны США, пытающихся ограничить доступ Китая к полупроводникам и другим технологиям.

Несмотря на то, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют небольшой рост экономики Китая во второй половине 2023 года, поскольку будет отменено больше мер контроля за COVID-19, они видят рост лишь около 4% — значительно ниже уровня до пандемии, когда рост составил в среднем 8,6% за десятилетие до 2019 г.

Луис Куис, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона S&P Global Ratings, прогнозирует среднегодовой рост на 4,4% с сегодняшнего дня до 2030 года, а затем спад до 3,1% в следующем десятилетии. Он обращает внимание на сокращение населения трудоспособного возраста в Китае и рост геополитической напряженности.

Репрессии правительства против частных интернет-компаний в прошлом году, частично обусловленные желанием сократить накопление богатства в технологическом секторе, привели к потере рабочих мест, что обусловило этим летом увеличение безработицы среди городской молодежи в Китае почти до 20%. Это также побудило многие компании частного сектора сократить расходы.

Во вторник JD.com Inc., одна из крупнейших платформ электронной коммерции в Китае, заявила, что на следующий год планирует сократить зарплаты около 2000 менеджеров на 10-20%, чтобы помочь улучшить выплаты работникам.

Неопределенность все еще витает вокруг сектора недвижимости, на который приходится примерно четверть общей экономической деятельности Китая. Хотя последние меры Пекина могут помочь застройщикам избежать дефолтов и снизить риск финансового заражения, они не имели прямого влияния на стимулирование покупки жилья, отметил Тин Лу, главный экономист Nomura из Китая.

Перенасыщение жильем прибавляет проблем. Розалия Яо, аналитик исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics, подсчитала, что Китаю понадобится примерно 20 месяцев, чтобы продать свой запас непроданного жилья, который составляет более 2,2 миллиарда квадратных метров.

Хотя Си Цзиньпин стремится не допустить значительного ухудшения экономического спада в Китае, он считает, что слишком быстрый рост может усугубить финансовый дисбаланс в экономике и увеличить пропасть между богатыми и бедными. На недавнем съезде Коммунистической партии Китая, где он получил еще пять лет власти, господин Си изложил экономическую повестку дня, сосредоточенную на таких приоритетах, как повышение самообеспеченности Китая продовольствием, энергией и высокотехнологичными товарами; сдерживание долга и перераспределение богатства в рамках программы, известной как «общее процветание». Экономисты говорят, что эти цели, хотя и потенциально полезные для Китая, могут помешать производительности, препятствовать частным инвестициям и мешать росту рабочих мест.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».