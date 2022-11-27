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Почти в 500 населенных пунктах Могилевской области — перебои с электричеством

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  • 27.11.2022, 19:21
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Почти в 500 населенных пунктах Могилевской области — перебои с электричеством

Причиной стал небывалый снегопад.

26 и 27 ноября в Могилевской области нарушалось электроснабжение 1480 трансформаторных подстанций и 476 населенных пунктов, сообщает МЧС. Причина — сильный снегопад: в области выпало от 7 до 11 миллиметров осадков (декадная норма составляет 14 миллиметров).

В самом же Могилеве выпало 14 миллиметров осадков.

К восстановлению нормальной работы электростанций привлекали 47 единиц техники и 99 работников районных электросетей.

Кроме этого, подразделения МЧС за сутки совершили 26 выездов на уборку упавших деревьев.

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