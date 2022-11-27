закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по скоплению российских военных возле Сватово

  • 27.11.2022, 19:45
  • 4,930
ВСУ ударили по скоплению российских военных возле Сватово

Оккупанты вынуждены проводить медицинскую эвакуацию.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта в районе Сватово, где находились около 70 оккупантов.

«Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Щастинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск», - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Также подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября - там находились около 70 военнослужащих противника.

«Количество раненых и погибших оккупантов уточняется», - говорится в сводке.

Кроме того, за сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин