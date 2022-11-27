ВСУ ударили по скоплению российских военных возле Сватово
- 27.11.2022, 19:45
- 4,930
Оккупанты вынуждены проводить медицинскую эвакуацию.
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта в районе Сватово, где находились около 70 оккупантов.
«Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Щастинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск», - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Также подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября - там находились около 70 военнослужащих противника.
«Количество раненых и погибших оккупантов уточняется», - говорится в сводке.
Кроме того, за сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.