ВСУ ударили по скоплению российских военных возле Сватово 27.11.2022, 19:45

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Оккупанты вынуждены проводить медицинскую эвакуацию.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта в районе Сватово, где находились около 70 оккупантов.

«Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Щастинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск», - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Также подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября - там находились около 70 военнослужащих противника.

«Количество раненых и погибших оккупантов уточняется», - говорится в сводке.

Кроме того, за сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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