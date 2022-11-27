«Окружение диктатора — полноценные участники гонки на лафетах» 3 27.11.2022, 19:51

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Смерть Макея подсветила одну из главных проблем хунты.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о кадровом голоде в окружении Лукашенко:

— Смерть Макея подсветила одну из главных проблем хунты — человеческий ресурс. Он крайне ограничен. Большинство из тех, кто в системе занимает ключевые позиции, не моложе покойного.

Хунта не бережет своих, эксплуатируя тех, кто в обойме, по полной. Пример – тот же Заяц, которого юзают по полной, несмотря на тяжелый диагноз.

Вернемся к Макею. Помимо чисто номинальной министерской должности Макей занимал важное место во внутрисистемных кулуарных играх, где позволял себе самостоятельную игру и не быть просто кивалой.

Так что это серьезная потеря для хунты. В самом МИДе возможны серьезные рокировки от пресс-секретаря до зама, отвечающего за кадры. «Макеевские» сейчас крайне уязвимы.

Впрочем, судьба МИДа хунты нас не сильно волнует. Гораздо интереснее масштаб эрозии внутри системы. И опять-таки обращаем внимание на то, что ближайшее окружение тоже полноценные участники гонки на лафетах.

Хунта продолжит отрицательное расширение в силу естественных причин. Готово ли белорусское общество к тому, чтобы перехватывать повестку и рычаги управления? Персоналии и структуры, которые будут играть роль статистов, уйдут из повестки.

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