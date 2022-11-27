Ученые улучшили память мышей с помощью пищевой добавки из молока 27.11.2022, 20:04

Получится ли применить открытие для помощи людям?

Ученые из Национального университета дистанционного образования в Мадриде обнаружили, что пищевая добавка из молока предотвращает возрастное снижение когнитивных функций у пожилых крыс. Исследование опубликовано в журнале Food Research International.

Старение связано со снижением когнитивных способностей, в основном памяти и исполнительных функций. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что недостаточное потребление некоторых фосфолипидов с пищей может увеличить риск будущих когнитивных нарушений и деменции. Источником этих веществ могут быть пищевые добавки из концентрата мембран молочных жиров (MFGM).

По сравнению с контрольными животными крысы, получавшие MFGM, продемонстрировали лучшую пространственную рабочую память. Эффекты не касались способности к пространственному обучению и эмоциональной памяти. Достоверных различий между уровнями нейротрофического фактора мозга (BDNF) в гиппокампе и лобной коре обнаружено не было. Зато у крыс, принимавших MFGM, произошли значительные изменения в составе мембран нервных клеток, а также повысилось содержание кислот EPA и DHA в синапсах.

Хотя для подтверждения результатов ученых необходимы дальнейшие исследования, эта работа позволяет предположить, что добавки MFGM можно использовать в качестве добавки для восстановления надлежащей концентрации некоторых биоактивных липидов в мозге и предотвращения или замедления прогрессирования возрастных когнитивных нарушений.

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