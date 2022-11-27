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Профсоюзного активиста Михаила Громова осудили на два года «домашней химии»

  • 27.11.2022, 20:20
Профсоюзного активиста Михаила Громова осудили на два года «домашней химии»
Михаил Громов

Дело рассматривала судья Светлана Черепович.

Суд Первомайского района Минска 25 ноября вынес приговор политзаключенному профсоюзному активисту Михаилу Громову, сообщает правозащитный центр «Вясна». Его осудили на 2,5 года «домашней химии».

Михаила обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по ч.1 ст.342 УК. Дело рассматривала судья Светлана Черепович.

Михаил Громов — бывший заместитель председателя профсоюза РЭП, затем секретарь Свободного профсоюза металлистов, ликвидированного белорусскими властями в июле этого года. Его задержали 19 апреля 2022 года вместе со многими активистами независимых профсоюзов.

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