Военный эксперт: Достать Путина – не такая большая проблема 4 27.11.2022, 20:23

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Олег Жданов

Шантажировать Запад у главы Кремля не получится.

Президент РФ Владимир Путин не сможет применить ядерное оружие или подорвать АЭС. Все его планы будут разоблачены, и по бункеру главы Кремля нанесут превентивные удары.

Такую точку зрения в интервью «Радио НВ» высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, РФ вряд ли пойдет на подрыв реакторов АЭС – этот замысел нереально осуществить за пару дней.

Для подрыва необходима плановая диверсия, чтобы довести реактор до критического состояния. Однако это будет заметно, весь Запад и его разведки будут знать об этом.

По словам Жданова, вряд ли западные лидеры будут спокойно наблюдать за подготовкой теракта. Эксперт напомнил о заявлениях представителей разведок США и Великобритании о праве на превентивный удар по центру принятия решений в случае разговоров о применении оружия массового поражения.

«А это имеется в виду Путин. Они (Запад. – Ред.), поверьте, знают, где он находится, когда он и из какого бункера переезжает, как он переезжает. И достать Путина – не такая большая проблема на сегодня», – сказал Жданов.

При этом он отметил, что Запад не может ликвидировать Путина, пока не получит гарантий стабильности ситуации в РФ во время его ликвидации.

Это может произойти, когда в России появится такая сила, которая будет гарантировать свою способность удержать ситуацию под контролем, и дальнейшее сосуществование России и других стран мира будет обсуждаться предварительно, полагает эксперт.

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