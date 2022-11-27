Российские грузовые самолеты летают в Китай по десять раз в неделю 27.11.2022, 20:40

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Для маскировки самолеты часто выключают транспондеры.

Российские грузовые самолеты минимум десять раз в неделю летают в Китай, свидетельствуют данные сервисов отслеживания полетов. Для маскировки самолеты часто выключают транспондеры, сообщает портал Defence Express.

Сервис Radarbox зафиксировал за неделю девять рейсов Ан-124 «Руслан» в Китай, и всего три вылета в обратном направлении, что свидетельствует о попытках России скрыть маршрут при совершении части рейсов. К перевозкам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва – Новосибирск – Чжэнчжоу – Новосибирск – Москва. Но конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи (крупный город на северо-западе Китая – ред.).

На активность российских самолетов обратили внимание и в Китае. Местные спотеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 в аэропорту Чжэнчжоу, в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл, чтобы «забрать военную помощь – экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.».

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром, а также индустриальной высокотехнологичной зоной. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

В Чжэнчжоу располагаются подразделения китайского гиганта Norinco. Многопрофильный холдинг производит автомобили и автобусы, промышленное оборудование, оптическую электронику, химические продукты, взрывчатые вещества, вооружение и обмундирование. Также занимается логистикой, строительством, добычей полезных ископаемых, финансовыми операциями и т.д.

27 ноября, 2022, 19:19 Распечатать

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Пунктами назначений стали города, где расположены подразделения китайских оборонных гигантов.

Российские грузовые Ан-124 летают в Китай по десять раз в неделю – Defence Express

Российские грузовые самолеты минимум десять раз в неделю летают в Китай, свидетельствуют данные сервисов отслеживания полетов. Для маскировки самолеты часто выключают транспондеры, сообщает портал Defence Express.

Сервис Radarbox зафиксировал за неделю девять рейсов Ан-124 «Руслан» в Китай, и всего три вылета в обратном направлении, что свидетельствует о попытках России скрыть маршрут при совершении части рейсов. К перевозкам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва – Новосибирск – Чжэнчжоу – Новосибирск – Москва. Но конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи (крупный город на северо-западе Китая – ред.).

Defense Express

На активность российских самолетов обратили внимание и в Китае. Местные спотеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 в аэропорту Чжэнчжоу, в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл, чтобы «забрать военную помощь – экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.».

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром, а также индустриальной высокотехнологичной зоной. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

В Чжэнчжоу располагаются подразделения китайского гиганта Norinco. Многопрофильный холдинг производит автомобили и автобусы, промышленное оборудование, оптическую электронику, химические продукты, взрывчатые вещества, вооружение и обмундирование. Также занимается логистикой, строительством, добычей полезных ископаемых, финансовыми операциями и т.д.

Самолеты экспулатирует российская компания «Волга-Днепр», являющаяся одним из крупнейших грузовых перевозчиков России. Среди прочего специализируется на доставке сверхтяжелых и крупногабаритныых грузов воздушным транспортом.

Российские самолеты могли совершить больше рейсов в Китай, обнаруженная активность – лишь то, что попало в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов. Использование для перевозки именно самолетов может свидетельствовать о том, что груз нужен России срочно, а времени ждать доставку по железной дороге нет, говорится в материале.

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