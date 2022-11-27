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Польша раскрыла ложь лукашенковской пропаганды о мигрантах

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  • 27.11.2022, 20:58
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Польша раскрыла ложь лукашенковской пропаганды о мигрантах

Белорусский погранкомитет наврал о «массовой миграции украинцев в Беларусь».

Режим Лукашенко врет, что якобы «потоки беженцев из Украины» пытаются прорваться в Беларусь через Польшу. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Жарын указал, что на сайте Белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором сообщается о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь.

«На графике приведены ложные данные об украинских беженцах, которые якобы въехали в Беларусь», – пишет Жарын. В частности, не имеют отношения к реальности данные, что почти 40 000 человек якобы въехали в Беларусь через Польшу.

«Белорусская пропаганда в очередной раз намекает, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, считая эту страну более безопасной, чем страны ЕС», – отмечает он.

Жарын напомнил, что «с самого начала войны России против Украины Беларусь была вовлечена в конфликт, передавая оружие России и открывая территорию для нападения на Украину».

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