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Белорусские спецподразделения переброшены на границу с Украиной

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  • 27.11.2022, 22:24
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Белорусские спецподразделения переброшены на границу с Украиной

Подразделения ССО входят в состав региональной группировки войск.

Подразделения белорусских сил спецопераций были замечены у государственной границы с Украиной, куда их перебросили для усиления охраны.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

В вечерней сводке Генштаб сообщает, что эти подразделения белорусских сил специальных операций входят в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства – Российской Федерации и Республики Беларусь.

Они привлечены к усилению охраны участка государственной границы Беларуси.

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