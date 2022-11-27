Белорусские спецподразделения переброшены на границу с Украиной

Белорусские спецподразделения переброшены на границу с Украиной1
- 27.11.2022, 22:24
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Подразделения ССО входят в состав региональной группировки войск.
Подразделения белорусских сил спецопераций были замечены у государственной границы с Украиной, куда их перебросили для усиления охраны.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
В вечерней сводке Генштаб сообщает, что эти подразделения белорусских сил специальных операций входят в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства – Российской Федерации и Республики Беларусь.
Они привлечены к усилению охраны участка государственной границы Беларуси.