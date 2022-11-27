Как обычные украинские квадрокоптеры разносят позиции россиян на фронте 27.11.2022, 22:36

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Война дронов.

От серьезных «камикадзе» до простейших квадрокоптеров, оснащенных боеприпасами, — все это применяется на фронте и украинскими войсками.

Как говорится в сюжете (ТСНhttps://tsn.ua/, на Харьковщине подразделение аэроразведки «крошит» и пехоту, и технику оккупантов с помощью обычных квадрокоптеров Mavic. Насколько они эффективны и как донимают врага, узнали журналисты.

Бойцы рассказывают, что из-за туманной погоды дронам «Мавикам» приходится летать очень низко, чтобы что-то «разглядеть». Так они становятся заметнее для врага, так что один коптер россияне уже прострелили, но он прилетел обратно.

Есть еще одна хорошая опция таких квадрокоптеров: они не только видят врага на большом расстоянии, но и доставляют неприятные подарки оккупантам прямо в их окопы - к дрону прикрепляют боеприпас.

В этой великой войне малые квадрокоптеры стали максимально эффективными, потому что дрон может ближе подлететь и прицельно попасть, а сам пилот в относительной безопасности. Кроме того, «Мавик» все «видит» и в темноте.

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