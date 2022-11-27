Гордон: Лукашенко на пороге физической ликвидации 27.11.2022, 22:52

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Дмитрий Гордон

На наших глазах разворачивается интересный спектакль.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что именно Кремль стоит за смертью главы белорусского МИД Владимира Макея. И следующим станет диктатор Лукашенко:

— Жизни Лукашенко угрожает огромная опасность, он на пороге физической ликвидации.

Я убежден, что Лукашенко это знает. На наших глазах разворачивается интересный спектакль. Мы с вами можем увидеть физическое устранение. Опять-таки, у него давление было всегда, он страдает гипертонией. Инфаркт или инсульт — и нет человека.

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