Ксендз Владислав Завальнюк стал дворником при Красном костеле
- 27.11.2022, 22:56
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Появились фото, как священник чистит снег возле храма.
Ксендз Владислав Завальнюк стал дворником при Красном костеле, который лукашисты забрали у прихожан. Ранее настоятель сам написал заявление, чтобы ему разрешили ухаживать за территорией храма.
«Наш настоятель — ксендз-каноник Владислав — переживает сейчас не только «черные» дни, но также и «белые», — написал приход и опубликовал фото, как священник убирает снег.
В костеле напомнили, что в плебании можно записаться на рождественские посещения, во время которых священник освящает помещение и благословляет семью и детей, оказывает сакраментальную услугу больным и пожилым людям, а также делится облаткой.
Облатки на вигилийный стол можно приобрести в плебании.