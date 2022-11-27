Ксендз Владислав Завальнюк стал дворником при Красном костеле 27.11.2022, 22:56

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Появились фото, как священник чистит снег возле храма.

Ксендз Владислав Завальнюк стал дворником при Красном костеле, который лукашисты забрали у прихожан. Ранее настоятель сам написал заявление, чтобы ему разрешили ухаживать за территорией храма.

«Наш настоятель — ксендз-каноник Владислав — переживает сейчас не только «черные» дни, но также и «белые», — написал приход и опубликовал фото, как священник убирает снег.

В костеле напомнили, что в плебании можно записаться на рождественские посещения, во время которых священник освящает помещение и благословляет семью и детей, оказывает сакраментальную услугу больным и пожилым людям, а также делится облаткой.

Облатки на вигилийный стол можно приобрести в плебании.

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