Появились первые кадры варварского удара РФ по Киеву 28.11.2022, 1:12

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иллюстрационное фото

23 ноября Россия выпустила по украинской столице 31 ракету.

В украинской полиции обнародовали видео с камеры патрульных, на котором сняты первые минуты после российского ракетного удара по Киеву 23 ноября.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев в день атаки двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг, в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

Полицейские сразу бросились в эпицентр происшествия. Поскольку на дорогах образовалась непроездная пробка, они решили, что будет быстрее пешком.

В среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тогда российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа «Ланцет».

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

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