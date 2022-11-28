Белорусский врач назвала самые аллергенные продукты 3 28.11.2022, 11:53

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Снежана Кавриго дала несколько полезных рекомендаций.

Белорусский врач-валеолог Снежана Кавриго перечислила самые аллергенные продукты и способы узнать пищевую непереносимость.

В частности, врач-валеолог заметила, что рацион питания для каждого человека должен быть подобран индивидуально, с учетом особенностей организма, а также образа жизни - графика работы, сна и отдыха. Важно учесть ферментативную и биоритмологическую адекватность.

- Отторжении организмом конкретных продуктов устанавливает анализ на пищевую непереносимость, - уточнила медик.

Специалист заметила, что пищевой аллергией в мире страдают около 2-3% взрослых и около 6-8% детей. У 5% людей с такими реакциями развивается хроническая бронхиальная астма.

Все продукты делятся по степени своей аллергенности. Например, к высокоаллергенным продуктам относят: коровье молоко, рыбу, яйца, арахис и различные орехи (кешью, фундук, фисташки), мед, куриное мясо, грибы, морковку, цитрусовые и виноград, клубнику, малину и землянику, дыню и ананасы, а также шоколад, кофе и какао.

Среди среднеаллергенных продуктов выделяют: свинину, индейку, мясо кролика, клюкву и красную смородину, абрикосы и персики, горох и картофель, кукурузу и зеленый перец, разные виды капусты, а также гречку с рисом.

Самая низкая степень аллергенности у: баранины и конины, кабачков и патиссонов, тыквы и репы, кисло-сладких яблок, бананов, белой смородины и крыжовника, а также слив, арбузов, миндаля, белой черешни и огурцов.

- Перечень пищевых аллергенов следует всегда иметь под рукой, - рекомендовала доктор.

Напомним, врачи-валеологи - это узкие специалисты, которые занимаются вопросами здорового образа жизни, питания, закаливания, сохранения не только физического здоровья, но социального и психического. Валеология - наука, находящаяся на стыке медицины, психологии и биологии.

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