ВСУ попали в скопление российских «Градов» в Херсонской области 1 28.11.2022, 12:45

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Оккупанты в панике.

Защитники Украины попали в скопление российских «Градов» на территории недостроенного рынка в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

- Херсонщина. У оккупантов большая паника в Великих Копанях. ВСУ попали в целое скопление их «Градов» на территории недостроенного рынка, - написал он.

По словам украинского депутата, «прилетело» и по личному составу. Точное количество потерь противника пока устанавливается. Хлань добавил, что на место «прилета» пока никого не пускают, россияне шокированы.

- Предварительно, это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана. Ждем официальной информации, - добавил депутат Херсонского облсовета.

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