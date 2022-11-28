закрыть
28 ноября 2022, понедельник, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко заменил поваров, обслугу и охрану»

40
  • 28.11.2022, 12:46
  • 18,092
«Лукашенко заменил поваров, обслугу и охрану»
фото: anadolu agency

Ряд Telegram-каналов пишет об обострившейся паранойе у диктатора.

Российские и украинские Telegram-каналы пишут о том, что Лукашенко якобы распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям диктатора предоставлена дополнительная охрана.

«Подтверждений данной информации пока что нет, но на фоне слухов о возможной ликвидации Лукашенко и смерти главы МИД Беларуси звучит это вполне правдоподобно», — говорится в сообщениях, распространяемых в Сети.

Поводом для появления подобных слухов послужила смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея. Лукашенковский министр скончался на фоне информации о готовящейся замене белорусского диктатора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин