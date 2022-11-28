«Лукашенко заменил поваров, обслугу и охрану»40
- 28.11.2022, 12:46
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Ряд Telegram-каналов пишет об обострившейся паранойе у диктатора.
Российские и украинские Telegram-каналы пишут о том, что Лукашенко якобы распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям диктатора предоставлена дополнительная охрана.
«Подтверждений данной информации пока что нет, но на фоне слухов о возможной ликвидации Лукашенко и смерти главы МИД Беларуси звучит это вполне правдоподобно», — говорится в сообщениях, распространяемых в Сети.
Поводом для появления подобных слухов послужила смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея. Лукашенковский министр скончался на фоне информации о готовящейся замене белорусского диктатора.