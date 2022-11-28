Преследование адвокатов в Беларуси: шестеро - политзаключенные, 70 лишили лицензии 1 28.11.2022, 17:17

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Еще около 250 адвокатов сами приняли решение покинуть адвокатуру после 2020-го года.

Сейчас в Беларуси насчитывается шесть политзаключенных адвокатов, ставших фигурантами уголовных и административных дел, не менее 70 адвокатов лишены лицензий, около 250 сами приняли решение уйти из адвокатуры после событий 2020 года.

«Весна» приводит хронику преследования адвокатов и политзаключенных защитников.

Максим Знак — первый задержанный в рамках уголовного дела адвокат

Самый громкий и известный случай преследования адвоката в Беларуси — это история политзаключенного Максима Знака, которого задержали 9 сентября 2020 года с Марией Колесниковой и ее адвокатом Ильей Салеем. Илью продержали в СИЗО по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») месяц, а вот Максима и Марию осудили к огромным тюремным срокам.

6 сентября 2021 Минский областной суд после месяца разбирательства по уголовному делу вынес приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Судья Сергей Епихов в закрытом режиме признал их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 («призывы к действиям против нацбезопасности»), ч. 1 ст. 357 («заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем»), ч. 1 ст. 361-1 («создание экстремистского формирования и руководство им)» и осудил Максима Знака к 10 годам колонии в условиях усиленного режима, а Марию — к 11 годам лишения свободы.

В начале января 2022 года стало известно, что Максим был переведен в исправительную колонию № 3 (Витьба). Там он работает на швейном производстве и зарабатывает мизерные деньги.

В мае 2022 года ООН признала заключение Максима Знака неправомерным, а КГБ, в свою очередь, внес его в список лиц, «причастных к террористической деятельности».

Людмила Казак

В сентябре 2020 года в Минске задерживали еще одну адвоката Марии Колесниковой — Людмилу Казак. После ночи в ИВС ей назначили штраф за «неповиновение сотрудникам милиции» в размере 25 базовых величин (675 рублей), хотя адвоката фактически похитили на улице трое мужчин.

Но даже в ИВС Людмила продолжала помогать задержанным защищать себя. Когда Людмила вышла из изолятора на Окрестина, то продемонстрировала журналистам жалобу, написанную на куске ткани (потому что бумаги для жалобы не дали), от одной из сокамерниц — Натальи Херше, которую сразу арестовали на 15 суток за участие в женском Марше и затем осудили к двум с половиной годам колонии за сорванную балаклаву с омоновца. Она была освобождена раньше срока благодаря усилиям Посольства Швейцарии.

В 2021 году адвокаты Максим Знак и Людмила Казак стали лауреатами престижной премии Lawyers for Lawyers.

Массовое преследование адвокатов по административным и уголовным делам началось в 2022 году. Против адвокатов возбуждают уголовные дела за «слив данных силовиков» по ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды»), за участие в Маршах по ст. 342 УК («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), за «призывы к санкциям» по ст. 361 УК, за «содействие экстремистской деятельности» по ст. 361-4 УК, за «разглашение данных» по ст. 407 УК.

Александр Данилевич

20 мая 2022 года в рамках уголовного дела задержали адвоката Александра Данилевича. Некоторое время суть дела не была известна, однако затем выяснилось, что Данилевича обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса («Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси»).

Александр Данилевич — многодетный отец. Незадолго до задержания он подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов, осуждавших военные действия российских войск в Украине и призывавших остановить их. Сразу после подписания письма против войны у Данилевича начались проблемы в адвокатуре — было заведено дисциплинарное производство. Также его уволили из БГУ, где он больше 20 лет преподавал на факультете международных отношений.

Дата суда над Данилевичем пока не назначена.

Виталий Брагинец

Через три дня после задержания Данилевича — 23 мая — задержали адвоката Виталия Брагинца. Он также защищал председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого. Его сначала дважды подряд арестовали на 15 суток, а затем задержали по уголовному делу за участие в протестах по ст. 342 Уголовного кодекса.

Когда состоится суд над Брагинцем — неизвестно.

Анастасия Лазаренко

Адвокатa Анастасию Лазаренко задержали 2 июня — через два дня после ее 40-летия. Силовики приехали к женщине с автоматами и в бронежилетах, они залезли в окна и выломали двери. Против Анастасии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса за «передачу данных силовиков и судей в телеграм-каналы». Уже шестой месяц она содержится в СИЗО на Володарского. На свободе у нее остались пожилой отец и 19-летний сын, который с 16 лет страдает от болезни Крона.

Юлия Юргилевич

30 августа по возвращении в Беларусь из Польши была задержана гродненская адвокат Юлия Юргилевич. Она проработала почти 18 лет и защищала в суде политзаключенных художника Алеся Пушкина, студента Артема Боярского, музыканта Игоря Банцера, сына священника Андрея Авсиевича.

23 февраля 2022 года ее исключили из состава Гродненской областной коллегии адвокатов за «систематические нарушения законодательства». Адвокат в феврале уехала из Беларуси, но вернулась в Гродно, где и была задержана. Юлия содержится под стражей в гродненской тюрьме.

По предварительной информации, Юлию обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ст. 361-4 УК). 17 октября перед процессом по «делу Автуховича» была задержана мама Юлии адвокат Янина Юргилевич, которая защищала одного из членов семьи Резанович. Вечером ее отпустили. Причина задержания неизвестна.

Михаил Макаров

13 сентября провластные телеграм-каналы сообщили о задержании «группы адвокатов». Это Михаил Макаров, Анастасия Саганович, Виктория Гулькова. Тогда сообщалось, что Михаил и Анастасия передавали «экстремистским2 телеграм-каналам персональные данные сотрудников ГУБОПиКа, СК, прокуратуры и судей. Задержание адвокатов силовики связывали с защитой политзаключенных по «делу Революционного действия», хотя Саганович по нему не работала. Михаил Макаров защищал политзаключенного Никиту Дранца. После этого трех адвокатов арестовали на 15 суток, которые они отбывали в ИВС на Окрестина. После 15-суточного ареста Анастасия была отпущена на свободу, подробности относительно ее уголовного преследования и статуса неизвестны.

Известно, что адвокат Викторию Гулькову еще раз переарестовывали, но теперь она на свободе.

После административного ареста Михаилу Макарову предъявили обвинение и перевели в СИЗО-1, где он находится уже почти два месяца. По предварительной информации, ему вменяется ст. 342 Уголовного кодекса («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политическим заключенным. Дата суда над Михаилом пока неизвестна.

Уголовное и административное преследование адвокатов

Фигурантами двух уголовных дел стали еще два адвоката — Андрей Мочалов и Дмитрий Пигуль. В суде Ленинского района Минска 16 июня 2022 года озвучили приговор по уголовному делу против бывшего адвоката Андрея Мочалова. Он защищал политзаключенную журналистку Катерину Борисевич и многодетную мать Ольгу Золотарь, о пытках которой рассказал СМИ, что вызвало большой общественный резонанс. Судья Татьяна Шотик признала его виновным по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса — адвокат участвовал в уголовном процессе, хотя якобы знал, что уже был исключен из Минской городской коллегии адвокатов. Бывшему адвокату назначили два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»). Адвокат Мочалова Виталий Брагинец не смог попасть ни на один процесс своего подзащитного, поскольку его держали на «сутках». Теперь Виталий содержится в СИЗО в рамках уголовного дела, а Андрей ждет направления на «химию». 13 сентября в Минском городском суде приговор оставили без изменений.

Адвокат Дмитрий Пигуль был задержан 28 сентября 2022 года сотрудниками КГБ. Его задержали по ст. 407 УК («разглашение данных предварительного следствия или закрытого судебного заседания»). В СИЗО КГБ его продержали трое суток и выпустили под подписку о невыезде. Пигуль был адвокатом на процессе по делу «Буслы ляцяць», фигурантам которого вынесли жестокие приговоры. Кроме того, он защищал политзаключенную Елену Малиновскую, которая была осуждена вместе с Анатолием Латушкой, а также политзаключенного Артема Анищука.

2 сентября на «сутки» бросали Владимира Ангельского — адвоката Минской областной коллегии адвокатов. До этого он работал в адвокатском бюро «РЕВЕРА», а также был партнером в адвокатском бюро «Брагинец и Партнеры». 2 сентября суд Московского района Минска арестовал Ангельскага на 14 суток за «неповиновение милиции» (статья 24.3 КоАП). Теперь он на свободе.

Не менее 70 адвокатов с 2020 года лишены лицензий

C начала 2020 года по сентябрь 2022 года не менее 70 адвокатов лишены своего статуса. Среди них такие известные защитники, выступавшие по громким делам против политзаключенных, как Наталья Мацкевич, Дмитрий Лаевский, Александр Пыльченко, Сергей Зикрацкий, Антон Гашинский, Евгений Маслов, Мария Колесова-Гудилина, Алексей Дравица, Максим Кононов, Евгений Пыльченко и многие другие.

1 декабря 2022 года еще три адвоката вызваны в квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции для прохождения внеочередной переаттестации. Все они участвуют в политических мотивированных процессах. Это Владимир Пыльченко, Дмитрий Пигуль и Виктор Мацкевич. Владимир Пыльченко является адвокатом многих известных политзаключенных.

Третьего ноября Минюст провел квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности, где лишил лицензии сразу 14 адвокатов. Среди них и те, кого недавно задерживали. Это Анастасия Саганович, Михаил Макаров, Виктория Гулькова и Владимир Ангельский. Официальная причина — «применение к адвокатам дисциплинарных взысканий в виде исключения из территориальных коллегий адвокатов за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката (совершение деяний, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру)».

Адвокатский чат — «экстремистское формирование»

Еще одна форма давления на адвокатов — внесение их в число «экстремистов». 9 сентября 2022 года МВД признал «экстремистским формированием» телеграм-чат «Беларускiя Адвакаты» (до 19 ноября 2020 года — «Самые настоящие адвокаты»). Теперь это сообщество официально запрещено, а участие в чате может повлечь уголовную ответственность.

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