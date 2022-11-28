ВСУ показали освобожденное село Макеевка 28.11.2022, 17:47

4,744

Село освободили от россиян две недели назад.

Прошло уже почти 2 недели с тех пор как украинские военные освободили село Макеевка Луганской области, пишет «Униан».

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в селе до сих пор остается мирное население – более 30 человек. Местные власти призывают к эвакуации, но пока есть те, кто отказываются от нее, этим людям пытаются оказывать помощь.

- Для тех, кто отказался эвакуироваться - почти ежедневно мы пытаемся отправить все необходимое. Едой люди обеспечены, понемногу начинают мелкие ремонты, – рассказывал Гайдай.

Село в ужасном состоянии – по информации властей, здесь повреждено абсолютно каждое здание.

На фото из освобожденной Макеевки, которые опубликовала 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, можно увидеть многочисленные разрушенные оккупантами дома, множество российского металлолома, вражеские снаряды, которые разбросаны по улицам или торчат просто из домов, побитые дороги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».