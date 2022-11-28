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Что у Лукашенко с голосом?

  • 28.11.2022, 18:37
  • 2,920
Что у Лукашенко с голосом?

Видео.

Диктатор Александр Лукашенко сегодня проводил встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Голос узурпатора сильно осип. С таким голосом Лукашенко появился перед камерами после смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея и на фоне слухов о возможной ликвидации самого диктатора.

Российские и украинские Telegram-каналы пишут о том, что Лукашенко якобы распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям диктатора предоставлена дополнительная охрана.

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